Atalanta, col Sassuolo festa per i 115 anni. Ma Gasp perde anche Toloi (Di martedì 4 ottobre 2022) L'Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia in vista del match di domenica a Udine. Sempre a parte Djimsiti, Musso, Zapata e Zappacosta, mentre gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Toloi ...

