Arrestato provveditore agli studi: “Pressione sui presidi per assumere giovani che dovevano girargli parte della paga” (Di martedì 4 ottobre 2022) Concussione, induzione indebita, peculato e turbativa d’asta. Sono le ipotesi di reato per le quali il giudice per le indagini preliminari di Sondrio ha disposto i domiciliari in via cautelare nei confronti di Fabio Molinari, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale provinciale. Al centro dell’indagine ci sono presunte pressioni sui presidi della Valtellina, perché assumessero giovani che in cambio avrebbero versato parte dello stipendio su un conto corrente di un’associazione culturale riconducibile a Molinari. Con lo stesso scopo sarebbero stati realizzati concorsi e bandi ad hoc. A Molinari sono contestate anche le dinamiche con cui sono state promesse cattedre di docenza, borse di studio, stage e tirocini. Sotto indagine c’è anche il presunto uso di fondi pubblici per spese personali. Nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Concussione, induzione indebita, peculato e turbativa d’asta. Sono le ipotesi di reato per le quali il giudice per le indagini preliminari di Sondrio ha disposto i domiciliari in via cautelare nei confronti di Fabio Molinari, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale provinciale. Al centro dell’indagine ci sono presunte pressioni suiValtellina, perché assumesseroche in cambio avrebbero versatodello stipendio su un conto corrente di un’associazione culturale riconducibile a Molinari. Con lo stesso scopo sarebbero stati realizzati concorsi e bandi ad hoc. A Molinari sono contestate anche le dinamiche con cui sono state promesse cattedre di docenza, borse dio, stage e tirocini. Sotto indagine c’è anche il presunto uso di fondi pubblici per spese personali. Nei ...

repubblica : Scuola, arrestato il provveditore di Sondrio: 'Pressione sui presidi per assumere giovani in cambio di denaro' - fattoquotidiano : Arrestato provveditore agli studi: “Pressione sui presidi per assumere giovani che dovevano girargli parte della pa… - gaesab1974 : RT @repubblica: Scuola, arrestato il provveditore di Sondrio: 'Pressione sui presidi per assumere giovani in cambio di denaro' https://t.co… - GIANELL72194752 : RT @repubblica: Scuola, arrestato il provveditore di Sondrio: 'Pressione sui presidi per assumere giovani in cambio di denaro' https://t.co… - raspa90 : RT @repubblica: Scuola, arrestato il provveditore di Sondrio: 'Pressione sui presidi per assumere giovani in cambio di denaro' https://t.co… -