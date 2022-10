Ultime Notizie – Accuse incrociate genitori-figli | intera famiglia rischia processo per maltrattamenti

(Di domenica 2 ottobre 2022) Una guerra inche va avanti da anni e che oradi finire in tribunale. Insulti etrafinite all’attenzione dei pm della procura di Roma. Da una parte una donna cinquantenne accusata di aver maltrattato i familiari conviventi, padre e madre ultrasettantenni e fratello, sottoponendoli per più di dieci anni “a continue vessazioni psicologiche e fisiche – secondo quanto riportato nell’avviso di conclusione delle indagini – altamente mortificanti”, “aggredendoli sia verbalmente che fisicamente, ingiuriandoli con epiteti offensivi” e “minacciando la madre e il fratello”. Diversi gli episodi di violenze che i familiari della donna avrebbero subito dal 2008 fino al 2021 e che vengono ricostruiti nel capo di accusa: spintoni, schiaffi, lanci ...

sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - ViViCentro : Primavera 3, Juve Stabia sconfitta 2-0 a Potenza. Sarri ha giocato con le Vespette - gd6702 : Ho terminato il compito 'Ultime notizie!'! #gameinsight #ipadgames #ipad -

Corriere della Sera

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio meno 182 persone sono morte in seguito una serie di scontri al termine di una partita di ...TEMI: comune di fiume veneto Maurizio Ramponifiume venetofriulifriuli venezia giuliafvg pm10 fiume veneto polveri sottiliMonitoraggio delle ... Elezioni 2022, le ultime notizie | Borghi: Pd non cambi nome ma politica Insomma, un motivo in più per sfatare il tabù dei tre successi di fila. Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n.La Meloni, nella fase che richiedeva unità e responsabilità, si è disinteressata dei suoi alleati di centrodestra che ha più che doppiato nelle ultime elezioni e, soprattutto, si è disinteressata dell ...