Tre bitte e cambia tutto | due navi al Manfredi Adsp | “Verso 1 milione di crocieristi”

(Di domenica 2 ottobre 2022) Mein Schiff 6” al “Molo 3 Gennaio” e Seabourn Sojourn e Sea Cloud al molo. Il 1 ottobre 2022 è una data storica per Salerno. Treda crociera in contemporanea (le ultime due del segmento extra lusso) non si erano mai viste. “Oltre tremila visitatori sono arrivati in città. Più di 2500 passeggeri a bordo della mastondontica ‘Mein Schiff 6’ ed oltre 500 sulle altre dueormeggiate alla Stazione Marittima” dice soddisfatto Orazio De Nigris, AD della Salerno terminal Passeggeri. Continua: “Si conferma la vocazione turistica della città che finalmente respira aria internazionale. Molti hanno scelto di visitare Salerno, le sue bellezze, i suoi monumenti, e le sue attività commerciali. Altri hanno invece fatto rotta sulla Costiera e su Paestum. Domenica in arrivo altre dueda crociera. È ottobre, ma a ...