Sinistra Italiana apre al Movimento 5 Stelle, Mari: "necessità di un fronte ampio" di Erika Noschese Sì ad un dialogo con il Movimento 5 Stelle che, a livello comunale, esiste già. A confermarlo il neo deputato salernitano Franco Mari che sostiene la proposta lanciata dal coordinatore regionale Tonino Scala di aprire un tavolo di confronto. "L'alleanza Verdi-Sinistra è fatta di tante energie diverse che va oltre i partiti; a livello comunale abbiamo già un accordo con il Movimento 5 Stelle ma è tutta intrisa di politicismo questa fase, tra nomi e alleanze; bisogna verificare la disponibilità di tutti su fatti e proposte concrete per creare un fronte alternativo alle destre che già c'è: per quanto mi riguarda la Sinistra siamo noi, ci sono poi forze moderate, progressiste, aperte, con una cultura politica in sintonia con noi ed è un ...

