Sampdoria Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Di domenica 2 ottobre 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Monza si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23. sintesi Sampdoria Monza 0-0 moviola A partire dalle 15.00 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Monza 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 traAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23.0-0A partire dalle 15.00 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0:In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.

vale19811 : #SampdoriaMonza: #cronacalive, risultato in tempo reale #sampdoria #monza #giampaolo #palladino #sensi - SampNews24 : #Caressa e #Zazzaroni: «Ecco come finirà #SampdoriaMonza» - TMWSampdoria : Da Monza: attesi circa 1300 tifosi al Luigi Ferraris contro la Sampdoria - Joga_Bonito7 : @EdoardoMecca1 Se per infortunio perdi diversi titolari e vinci ugualmente, chi dice che con Salernitana-Sampdoria-… - betcoza : #SerieA is on ?? today ?Lazio (1.40) v Spezia (7.50) ?12:30 ?Sassuolo (2.05) v Salernitana (3.45) ?Sampdoria (2.30… -