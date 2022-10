MotoGP GP Thailandia 2022, Miller: “Contento del podio, non era facile in queste condizioni” (Di domenica 2 ottobre 2022) “Ho avuto un po’ di problemi nell’ultimo settore e Pecco aveva un ottimo grip. Oliveira è stato bravissimo e ho cercato di dare il massimo per stargli dietro ma non è facile in queste condizioni dove non sai dove è bagnato o asciutto”. Lo ha detto il pilota della Ducati, Jack Miller, dopo il secondo posto al GP di Thailandia di MotoGP: “Sono Contento di essere ancora sul podio e il campionato si è riaperto. E poi presto mi sposerò”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) “Ho avuto un po’ di problemi nell’ultimo settore e Pecco aveva un ottimo grip. Oliveira è stato bravissimo e ho cercato di dare il massimo per stargli dietro ma non èindove non sai dove è bagnato o asciutto”. Lo ha detto il pilota della Ducati, Jack, dopo il secondo posto al GP didi: “Sonodi essere ancora sule il campionato si è riaperto. E poi presto mi sposerò”. SportFace.

