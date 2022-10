Moto3, Dennis Foggia: “Una vittoria fantastica, ho gestito la mia gara per dare tutto negli ultimi giri” (Di domenica 2 ottobre 2022) Una vittoria importante per il morale, oltre che per avere una speranza. Dennis Foggia ha vinto il GP di Thailandia, quartultimo round del Mondiale 2022 di Moto3. Il pilota del Leopard Racing si è andato a prendere un successo, dopo che nelle ultime uscite aveva sofferto in termini di prestazioni con la sua Honda. Un risultato chiaro della superiorità del pilota italiano a precedere il giapponese Ayumu Sasaki e l’altro italiano Riccardo Rossi. Per Dennis si tratta del 23° podio nella minima cilindrata in carriera e l’ottavo quest’anno. Considerando il quinto posto dello spagnolo Izan Guevara e il ritiro dell’altro iberico Sergio Garcia, Foggia è secondo nella classifica generale a -49 da Guevara. Un distacco importante, ma il centauro nostrano spingerà fino alla fine. “Che ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Unaimportante per il morale, oltre che per avere una speranza.ha vinto il GP di Thailandia, quartultimo round del Mondiale 2022 di. Il pilota del Leopard Racing si è andato a prendere un successo, dopo che nelle ultime uscite aveva sofferto in termini di prestazioni con la sua Honda. Un risultato chiaro della superiorità del pilota italiano a precedere il giapponese Ayumu Sasaki e l’altro italiano Riccardo Rossi. Persi tratta del 23° podio nella minima cilindrata in carriera e l’ottavo quest’anno. Considerando il quinto posto dello spagnolo Izan Guevara e il ritiro dell’altro iberico Sergio Garcia,è secondo nella classifica generale a -49 da Guevara. Un distacco importante, ma il centauro nostrano spingerà fino alla fine. “Che ...

