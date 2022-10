Maria de Filippi, ecco dove lavora suo figlio | Nessuno se lo sarebbe aspettato (Di domenica 2 ottobre 2022) In una recente intervista, il marito di Maria de Filippi ha parlato della sua famiglia e del lavoro. Rivelazione sul figlio Gabriele: ecco cosa fa Maria de Filippi (Youtube)Icona della TV italiana, Maria de Filippi è ormai una delle conduttrici più di successo. Il suo nome è infatti legato a doppio filo con alcuni dei programmi più importanti di Mediaset, come Amici o Uomini e Donne. Dal modo di fare elegante, professionale e sereno, riesce sempre a rendere sua ogni trasmissione pur non risultando mai eccessiva o pesante. Se nella vita professionale è quindi una tigre da palcoscenico, in quella privata è moglie, mamma, sportiva e amante dei cani. Con il marito Maurizio Costanzo ha anche un figlio Gabriele, che oggi fa ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 ottobre 2022) In una recente intervista, il marito dideha parlato della sua famiglia e del lavoro. Rivelazione sulGabriele:cosa fade(Youtube)Icona della TV italiana,deè ormai una delle conduttrici più di successo. Il suo nome è infatti legato a doppio filo con alcuni dei programmi più importanti di Mediaset, come Amici o Uomini e Donne. Dal modo di fare elegante, professionale e sereno, riesce sempre a rendere sua ogni trasmissione pur non risultando mai eccessiva o pesante. Se nella vita professionale è quindi una tigre da palcoscenico, in quella privata è moglie, mamma, sportiva e amante dei cani. Con il marito Maurizio Costanzo ha anche unGabriele, che oggi fa ...

infoitcultura : Ascolti Tv 1 ottobre: Maria De Filippi stacca Amadeus di un milione. Dietro “S.W.A.T.”, poi “In Onda” e i film - Saimon194 : RT @TvCircle1: Terza puntata del 2022 di “#Amici22 di Maria De Filippi”, con tanti ospiti in studio e nuove sfide! - user357532 : RT @maaaya444: Ramon è cresciuto a pane e Amici di Maria De Filippi in pratica #AMICI22 - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Terza puntata del 2022 di “#Amici22 di Maria De Filippi”, con tanti ospiti in studio e nuove sfide! - _mel_atonina_ : RT @FiglioDeiSogni: Per citarne uno dei tanti che ha detto che Marco doveva rinchiudersi in un ospedale.. Dite a Ginevra che c'è posta per… -