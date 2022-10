LIVE F1 | GP Singapore 2022 in DIRETTA | si inizierà alle 15 05 | Leclerc dalla pole | Verstappen per la rimonta

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Le vetture entrano in pista! I piloti iniziano a saggiare le condizioni della pista. Nella zona del traguardo c’è poca acqua, ma tra T2 e T3 le chiazze di bagnato sono notevoli… 14.29 Quarta posizione per Carlos Sainz. Lo spagnolo chiude la seconda fila nonostante un gap di appena 171 millesimi. L’ex McLaren è pronto per una gara d’attacco e cercherà di acciuffare un grande risultato 14.26 Terza posizione per un arrembante Lewis Hamilton. Il “Re Nero” ha mancato laposition per pochissimi millesimi e sembra avere a disposizione una W13 in grande forma a Marina Bay. L’inglese è a caccia della prima vittoria stagionale per proseguire il suo clamoroso record di almeno un successo in ogni annata. Ce la farà? 14.23 Secondo Mario Isola, ...