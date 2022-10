Lexus UX: la nuova ambassador è la cantante Joy Crookes (Di domenica 2 ottobre 2022) Lexus ha lanciato la campagna promozionale del nuovo modello UX. Per l’occasione, l’azienda automobilistica giapponese ha avviato una collaborazione con Joy Crookes, cantautrice e musicista britannica conosciuta in tutto il mondo. La scelta è ricaduta sull’artista londinese per far sì che il brand possa raggiungere maggiormente un pubblico più giovane, eterogeneo e socialmente impegnato. Joy Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 ottobre 2022)ha lanciato la campagna promozionale del nuovo modello UX. Per l’occasione, l’azienda automobilistica giapponese ha avviato una collaborazione con Joy, cantautrice e musicista britannica conosciuta in tutto il mondo. La scelta è ricaduta sull’artista londinese per far sì che il brand possa raggiungere maggiormente un pubblico più giovane, eterogeneo e socialmente impegnato. Joy

luca_pelle2508 : IMSA elegge i suoi campioni al termine di una nuova notte magica #motorsport #pellemotorsport #passion #motori… - PelleMotorsport : IMSA elegge i suoi campioni al termine di una nuova notte magica #motorsport #pellemotorsport #passion #motori… - Profilo3Marco : RT @TargetMotori: Lexus RX, debutta la quinta generazione che non abbandona in toto il passato, ma lo evolve in un nuovo formato. #lexus #1… - PressMareItalia : In occasione dell’apertura della nuova ala del #CircoloCanottieriAniene, una delle più storiche società polisportiv… - aldoeanto : RT @Lexus_Italia: Lo scorrere del tempo, l’evoluzione che avanza. L’inconfondibile design a clessidra della griglia dei modelli Lexus si ev… -