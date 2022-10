La prima in Serie A dell'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi (Di domenica 2 ottobre 2022) AGI - Maria Sole Ferrieri Caputi, livornese classe 1990, origini pugliesi, ha una aurea triennale in Scienze politiche e Relazioni Internazionali conseguita all'Università di Pisa e una laurea magistrale in Sociologia all'Università di Firenze, è il primo arbitro donna a dirigere una partita di Serie A: Sassuolo-Salernitana, in campo domenica 2 ottobre 2022. Ferrieri Caputi attualmente lavora alla Fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) e collabora come ricercatrice all'Università di Bergamo. A 17 anni entrò nella sezione Aia di Livorno e dopo l'inevitabile, lunga trafila a livello provinciale e regionale, il 15 novembre 2015 debuttò in Serie D: di fronte Levico e ... Leggi su agi (Di domenica 2 ottobre 2022) AGI -, livornese classe 1990, origini pugliesi, ha una aurea triennale in Scienze politiche e Relazioni Internazionali conseguita all'Università di Pisa e una laurea magistrale in Sociologia all'Università di Firenze, è il primo arbitro donna a dirigere una partita diA: Sassuolo-Salernitana, in campo domenica 2 ottobre 2022.attualmente lavora alla Fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) e collabora come ricercatrice all'Università di Bergamo. A 17 anni entrò nella sezione Aia di Livorno e dopo l'inevitabile, lunga trafila a livello provinciale e regionale, il 15 novembre 2015 debuttò inD: di fronte Levico e ...

gippu1 : Nel secondo tempo di #NapoliTorino il Torino diventa la squadra più educata della storia della serie A - o perlomen… - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - FIGCfemminile : ?????????? ???????? ???????????????? ???????????? oggi entra nella storia del calcio italiano. È lei, infatti, la prima donna a dirigere u… - TuttoMercatoWeb : La Lega Serie A celebra Ferrieri Caputi, prima arbitra in Serie A: 'Ma non sarà l'ultima' - S_Dar_Progetto : RT @FIGCfemminile: ?????????? ???????? ???????????????? ???????????? oggi entra nella storia del calcio italiano. È lei, infatti, la prima donna a dirigere una ga… -