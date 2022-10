Incidenti allo stadio in Indonesia | 174 morti I video

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ci sono stati 174e oltre 100 feriti (conteggio non definitivo) a causa degliscoppiati all'interno dellodi Malang in. Iripresi da spettatori immortalano la folla inferocita che invade il campo provocando la reazione della polizia con lancio di lacrimogeni. Ci sarebbero stati casi di soffocamento ma molte vittime sarebbero state causate dalla calca (tratto da Twitter)

Le più gravi tragedie negli stadi dal 1964 Campionato sospeso La carneficina di Malang è il più grave di una serie di incidenti ed episodi di violenza che hanno costellato negli anni il calcio. Immagini terribili dall'impianto di Malang nella provincia di Giava: scontri tra le tifoserie hanno innescato terribili conseguenze. E' la tragedia più grave mai avvenuta in uno stadio. E' salito a 174 il bilancio delle persone morte negli scontri avvenuti ieri sera Malang, in Indonesia, dopo una partita di calcio allo stadio Kanjuruhan. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla.