"Ecco quale miracolo deve fare la Meloni": la rivelazione dell'esperto, cosa accadrà (Di domenica 2 ottobre 2022) L'economia spiegata (bene) dalla... Chiesa. Suona quasi come un ossimoro, visto che fede e denaro non vanno esattamente a braccetto, eppure è questo il sunto del nuovo programma Pani e Pesci, in onda ogni sabato alle 15.15 sul canale Tv2000. A condurlo, in tandem con la padrona di casa Eugenia Scotti, c'è Luigino Bruni, professore ordinario di Economia Politica alla Lumsa di Roma e presidente della Scuola di Economia Civile.Bruni, mi perdoni, ma che senso ha un programma religioso su tasse, bollette e incassi? «Ce l'ha Eccome! Guardi che il primo homo economicus era quello religioso». Temo dovrà essere un po' più preciso... «Il baratto è l'evoluzione dell'idea alla base dei riti religiosi: l'offerta sacrificale altro non è che la moneta di scambio per ottenere favori dagli dei. Inoltre molti economisti del 700 erano teologi, come per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) L'economia spiegata (bene) dalla... Chiesa. Suona quasi come un ossimoro, visto che fede e denaro non vanno esattamente a braccetto, eppure è questo il sunto del nuovo programma Pani e Pesci, in onda ogni sabato alle 15.15 sul canale Tv2000. A condurlo, in tandem con la padrona di casa Eugenia Scotti, c'è Luigino Bruni, professore ordinario di Economia Politica alla Lumsa di Roma e presidentea Scuola di Economia Civile.Bruni, mi perdoni, ma che senso ha un programma religioso su tasse, bollette e incassi? «Ce l'hame! Guardi che il primo homo economicus era quello religioso». Temo dovrà essere un po' più preciso... «Il baratto è l'evoluzione'idea alla base dei riti religiosi: l'offerta sacrificale altro non è che la moneta di scambio per ottenere favori dagli dei. Inoltre molti economisti del 700 erano teologi, come per ...

ematr_86 : RT @VGIFRA: 2 ottobre. Santi Angeli Custodi. È certo che agli Angeli è affidata la custodia degli uomini. Ecco quanto si legge nell'Esodo :… - snippetsofme_ : Comunque io non capisco quale sia il vero cattivo di sta stagione. Quando inizi a dubitare di un personaggio ecco c… - VGIFRA : 2 ottobre. Santi Angeli Custodi. È certo che agli Angeli è affidata la custodia degli uomini. Ecco quanto si legge… - GianmarcoGuerr9 : @90ordnasselA Ma quale annata, hai detto che era il campo a dover parlare no? Avete preso 3 pere con l'Udinese e av… - matteoriso : @Andrea__Zar Ecco! Mi stavo scervellando per ricordare in quale canzone l'avessero inserito. Grazie. -