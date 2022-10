Chi è Raffaella, la sorella gemella di Loredana Lecciso (Di domenica 2 ottobre 2022) Raffaella Lecciso è la sorella della più famosa Loredana, ex compagna di Al Bano Carrisi. Occhi verdi, capelli castani e un fisico da modella: la gemella della Lecciso ha 47 anni e vive a Lecce. In passato ha partecipato a diversi programmi televisivi in coppia con la sorella e presto tornerà sul piccolo schermo grazie a Domenica Live di Barbara D’Urso. Classe 1972, Raffaella si è fatta conoscere dal grande pubblico quando, ben 15 anni fa, salì sul bancone di Striscia la Notizia, diventando una velina insieme a Loredana. All’epoca la soubrette era ancora legata ad Al Bano e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Raffaella Lecciso si fece subito notare non solo per la sua bellezza, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022)è ladella più famosa, ex compagna di Al Bano Carrisi. Occhi verdi, capelli castani e un fisico da modella: ladellaha 47 anni e vive a Lecce. In passato ha partecipato a diversi programmi televisivi in coppia con lae presto tornerà sul piccolo schermo grazie a Domenica Live di Barbara D’Urso. Classe 1972,si è fatta conoscere dal grande pubblico quando, ben 15 anni fa, salì sul bancone di Striscia la Notizia, diventando una velina insieme a. All’epoca la soubrette era ancora legata ad Al Bano e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo.si fece subito notare non solo per la sua bellezza, ...

