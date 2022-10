Atp Astana 2022: Nardi batte Goffin nelle qualificazioni e accede al tabellone principale (Di domenica 2 ottobre 2022) Missione compiuta per Luca Nardi, che nelle qualificazioni dell’Atp 500 di Astana 2022 batte il numero 65 al mondo David Goffin e accede così al tabellone principale. Una vittoria importante contro un avversario di livello, arrivata per 3-6 7-6(3) 7-6(2) dopo quasi tre ore di gioco. Una vera e propria battaglia, in cui l’azzurro ha anche assaggiato la sconfitta, resistendo con grande coraggio e alla fine avendo la meglio. Infatti, nel dodicesimo game del secondo set Goffin ha avuto tre match point, annullati da Nardi che ha prolungato il parziale al tiebreak, poi vinto. Terzo set in cui i due tennisti mantengono i rispettivi turni al servizio, con una sola palla break annullata da ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Missione compiuta per Luca, chedell’Atp 500 diil numero 65 al mondo Davidcosì al. Una vittoria importante contro un avversario di livello, arrivata per 3-6 7-6(3) 7-6(2) dopo quasi tre ore di gioco. Una vera e propria battaglia, in cui l’azzurro ha anche assaggiato la sconfitta, resistendo con grande coraggio e alla fine avendo la meglio. Infatti, nel dodicesimo game del secondo setha avuto tre match point, annullati dache ha prolungato il parziale al tiebreak, poi vinto. Terzo set in cui i due tennisti mantengono i rispettivi turni al servizio, con una sola palla break annullata da ...

TuttocalcioS : SIIII!!! Ci pensa Luca #Nardi ???? ad aggiustare un weekend disastroso del tennis italiano. L'azzurro ha compiuto una… - sportface2016 : #ATPAstana, #Nardi batte #Goffin nelle qualificazioni e accede al tabellone principale - Elia_Amat : LUCAAAAA!!! Qualificato per l’ATP 500 di Astana!! Che match ?? secondo e terzo set a livelli pazzeschi! #NARDI - sportface2016 : #ATPAstana, #Sinner si ritira per infortunio - MercRF : RT @livetennisit: Jannik Sinner non giocherà il torneo ATP 500 di Astana -