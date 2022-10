Appello del Papa a Putin: fermi la guerra. E al presidente Zelensky: apra ai negoziati (Di domenica 2 ottobre 2022) Putin fermi la guerra. E' l'Appello che Papa Francesco ha rivolto oggi parlando ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per l'Angelus. "Mi rivolgo innanzi tutto al presidente della Federazione russa - ha detto - supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte". "Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo una distruzione?" ha chiesto il pontefice. "In nome di Dio, del senso di umanità che alberga in ogni cuore - ha detto - rinnovo il mio Appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare i negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 ottobre 2022)la. E' l'cheFrancesco ha rivolto oggi parlando ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per l'Angelus. "Mi rivolgo innanzi tutto aldella Federazione russa - ha detto - supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte". "Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che lanon è mai una soluzione, ma solo una distruzione?" ha chiesto il pontefice. "In nome di Dio, del senso di umanità che alberga in ogni cuore - ha detto - rinnovo il mioaffinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare icapaci di condurre a soluzioni non imposte con ...

