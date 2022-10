X-Pac: “Non vorrei avere un ruolo fisso nel backstage, ma mi piacerebbe far parte dei pre-show” (Di sabato 1 ottobre 2022) X-Pac è stato uno dei wrestler più influenti negli anni ’90, passando alla storia come uno dei primi wrestler a passare dalla WCW alla WWE durante le famose Monday Night Wars. Per il wrestler fu ovviamente un ritorno, ma ciò dimostrò già in passato il suo legame forte con la compagnia di Stamford, legame che si sta rafforzando con la nuova gestione targata HHH. Sean Waltman (vero nome di X-Pac) farà sicuramente parte della reunion della D-Generation X in programma tra una settimana a Raw e ha recentemente parlato del ruolo che vorrebbe avere nel backstage. Le parole di X-Pac Intervenuto una sessione di AdFreeshows, Waltman ha dichiarato che gli piacerebbe entrare a far parte dei kickoff show panel della comaagnia:“Mi ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 ottobre 2022) X-Pac è stato uno dei wrestler più influenti negli anni ’90, passando alla storia come uno dei primi wrestler a passare dalla WCW alla WWE durante le famose Monday Night Wars. Per il wrestler fu ovviamente un ritorno, ma ciò dimostrò già in passato il suo legame forte con la compagnia di Stamford, legame che si sta rafforzando con la nuova gestione targata HHH. Sean Waltman (vero nome di X-Pac) farà sicuramentedella reunion della D-Generation X in programma tra una settimana a Raw e ha recentemente parlato delche vorrebbenel. Le parole di X-Pac Intervenuto una sessione di AdFrees, Waltman ha dichiarato che glientrare a fardei kickoffpanel della comaagnia:“Mi ...

