Whatsapp, attenzione alla nuova truffa: cascarci è facilissimo (Di sabato 1 ottobre 2022) C’è un nuovo tentativo di truffa a cui gli utenti di Whatsapp devono stare attenti: cascarci è facilissimo. Ecco di cosa si tratta e come difendersi. Già durante i primi lockdown, Whatsapp ha smesso di essere l’app di messaggistica più utilizzata in assoluto. Questo sia per le limitazioni al numero di utenti per le chiamate L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) C’è un nuovo tentativo dia cui gli utenti didevono stare attenti:. Ecco di cosa si tratta e come difendersi. Già durante i primi lockdown,ha smesso di essere l’app di messaggistica più utilizzata in assoluto. Questo sia per le limitazioni al numero di utenti per le chiamate L'articolo proviene da Inews24.it.

Santippe87 : Fare gli stati su WhatsApp per attirare l'attenzione di qualcun*: ? - luisanna_ardu : RT @woodoow: @luisanna_ardu Mi è arrivato il video via WhatsApp sai se esiste anche su Twitter ? Bisogna tenere alta attenzione. In tutto q… - luisanna_ardu : @woodoow Anche a me è arrivato su whatsapp. Concordo teniamo alta l’attenzione #Mahsa_Amini - woodoow : @luisanna_ardu Mi è arrivato il video via WhatsApp sai se esiste anche su Twitter ? Bisogna tenere alta attenzione.… - infoitscienza : WhatsApp: attenzione alla nuova truffa! Ecco come funziona e come difendersi -