Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza paparazzati insieme dopo il colpo di scena nella registrazione di ieri (Foto) (Di sabato 1 ottobre 2022) nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri su Canale 5, Alessandro Vicinanza ha lanciato un colpo di scena. Il salernitano ha ammesso di voler corteggiare Roberta Di Padua, dama del Trono Over. dopo che infatti Gloria Nicoletti ha “scaricato” Alessandro, in quanto, a detta sua, incompatibile col suo modo di essere, lui ha confessato di voler uscire a cena con la Di Padua. Quest’ultima, a sua volta invischiata nel triangolo amoroso con Chiara Rabbi e Davide Donadei, si è presa un momento per riflettere. Roberta era infatti appena rientrata in studio dopo il confronto acceso avuto con la coppia, ormai scoppiata dalla fine dell’estate, ma in partcolare con l’ex corteggiatrice che le ha dato ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 ottobre 2022)puntata di, andata in ondasu Canale 5,ha lanciato undi. Il salernitano ha ammesso di voler corteggiare Roberta Di Padua, dama del Trono Over.che infatti Gloria Nicoletti ha “scaricato”, in quanto, a detta sua, incompatibile col suo modo di essere, lui ha confessato di voler uscire a cena con la Di Padua. Quest’ultima, a sua volta invischiata nel triangolo amoroso con Chiara Rabbi e Davide Donadei, si è presa un momento per riflettere. Roberta era infatti appena rientrata in studioil confronto acceso avuto con la coppia, ormai scoppiata dalla fine dell’estate, ma in partcolare con l’ex corteggiatrice che le ha dato ...

