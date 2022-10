Polemica per l’abbandono al GF VIP 7 di Marco Bellavia. Le reazioni (Di sabato 1 ottobre 2022) Quella che sembrava preannunciarsi come l’edizione più interessante di sempre è appena scoppiata davanti a tutti. Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7 e questo fatto sarà un’onta eterna sul reality show, ma soprattutto sta già facendo disaffezionare i telespettatori. Dopo le accuse di bullismo sui concorrenti, l’addio dell’ex volto di Bim Bum Bam segna la sconfitta di questo cast per il comportamento che ha tenuto nei confronti del coinquilino. Ripercorriamo quanto sta accadendo nelle ultime ore, le reazioni dei concorrenti e anche quella dei tanti che si sono mobilitati per il vippone. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7: quando e perché è successo Pensavamo che quanto accaduto l’anno scorso tra ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 1 ottobre 2022) Quella che sembrava preannunciarsi come l’edizione più interessante di sempre è appena scoppiata davanti a tutti.ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7 e questo fatto sarà un’onta eterna sul reality show, ma soprattutto sta già facendo disaffezionare i telespettatori. Dopo le accuse di bullismo sui concorrenti, l’addio dell’ex volto di Bim Bum Bam segna la sconfitta di questo cast per il comportamento che ha tenuto nei confronti del coinquilino. Ripercorriamo quanto sta accadendo nelle ultime ore, ledei concorrenti e anche quella dei tanti che si sono mobilitati per il vippone. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7: quando e perché è successo Pensavamo che quanto accaduto l’anno scorso tra ...

marattin : A chiusura della questione “Rdc e M5S” alcune piccole - ma fondamentali - precisazioni per ristabilire i fatti.… - giammarcosicuro : Per chi ha voglia di far polemica anche di fronte alla morte di innocenti: - Ho chiesto il visto russo per visitar… - trash_italiano : Polemica per le parole di Giulia Torelli, conosciuta anche come Rockandfiocc sui social. - tuttopuntotv : Polemica per l’abbandono al GF VIP 7 di Marco Bellavia. Le reazioni #gfvip #gfvip7 #MarcoBellavia - RoscioliTerry : RT @marattin: A chiusura della questione “Rdc e M5S” alcune piccole - ma fondamentali - precisazioni per ristabilire i fatti. -