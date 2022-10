Pio e Amedeo sono i comici della Meloni | a cosa si è ridotta la sinistra

(Di sabato 1 ottobre 2022) Pio etornati. E lo hanno fatto nel momento migliore. Per due ore la lorotà dissacrante ci ha fatto scrollare di dosso la pesantezza di un periodo che di divertente ci ha regalato poco. Lo hanno fatto con la loro ironia, schiettezza, quella tamarraggine che è la cifra dei due personaggi, "Bufalone" e "Messicano". Un viaggio all'insegna dello scrocco dove, zoccoli ai pedi, borsello a tracolla e t-shirt con logo a vista, palesemente taroccata, incontrano personaggi famosi da cui si fanno pagare cene, pernottamenti negli hotel più lussuosi, si fanno invitare alle feste più glamour e spesso si fanno dare soldi, parecchi soldi. Volutamente grezzi, rozzi e volgari. Quell'accento foggiano esasperato e i riferimenti sessuali che non risparmiano ad ogni figura che possa anche solo lontanamente avvicinarsi ad un essere ...

figliadellarai : RT @maalinconia: ma certo diamo il festival della canzone italiana a mediaset per avere alla conduzione la d'urso con la de filippi o con p… - globne : Hoara Borselli: «Pio e Amedeo piacciono tanto a noi di destra»: Hoara Borselli sosteneva che i crimini d'odio fosse… - gayburg : Hoara Borselli: «Pio e Amedeo piacciono tanto a noi di destra» - Frishser : @p4radiso Oggi ha anche scritto che le piacciono pio e Amedeo ?? - VendutoCorrotto : RT @GIGGIONAPOLI: Avranno un crollo della carriera a causa di questa uscita , poco rispettosa nei riguardi di persone che prima del RdC , r… -

Il premio Padreè stato nel passato consegnato a personaggi illustri tra i quali: Antonio ... Elena Sofia Ricci, Maria Grazia Cucinotta, Roberto Murolo, Albano Carrisi, Orietta Berti e...Nella prima puntata di Emigratis 2022 , l'ormai seguitissimo programma di, c'è stato spazio anche per Fabio Cordella , noto imprenditore del vino, con le sue cantine in provincia di Lecce. Scopriamo qualcosa su di lui, attraverso la sua biografia e la sua ...Polemiche sul web verso Pio e Amedeo. Il duo comico ha debuttato lo scorso merco0ledì su Canale 5 con il loro programma “Emigratis”. Una battuta “politicamente scorretta” è finita al centro del dibatt ...Notizie Bari. Per la nuova stagione di "Emigratis" tra le protagoniste della prima tv una manager di Mola Mariafrancesca Discipio ...