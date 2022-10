Pamela Prati, lettera dell’ex fidanzato: “Dovresti chiedermi scusa!”, e lancia un’accusa pesante (Di sabato 1 ottobre 2022) Pamela Prati vorrebbe lasciare il Grande Fratello Vip per non dover affrontare Mark Caltagirone, ma nel frattempo, prima che ciò possa accadere davvero, la Vippona potrebbe confrontarsi con un altro ex, questa volta reale. Lui è Max Bertolani, con il quale Pamela Prati ha avuto una relazione di tre anni, tra il 1999 e il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022)vorrebbe lasciare il Grande Fratello Vip per non dover affrontare Mark Caltagirone, ma nel frattempo, prima che ciò possa accadere davvero, la Vippona potrebbe confrontarsi con un altro ex, questa volta reale. Lui è Max Bertolani, con il qualeha avuto una relazione di tre anni, tra il 1999 e il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

