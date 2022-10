MotoGP, GP Thailandia 2022: Quartararo accerchiato dalle Ducati a Buriram, ma attenzione al meteo… (Di sabato 1 ottobre 2022) Aumenta la tensione a Buriram in vista del Gran Premio della Thailandia 2022, tappa potenzialmente cruciale nella volata conclusiva per il titolo nel Mondiale MotoGP. A quattro round dalla fine, il leader della generale Fabio Quartararo deve guardarsi le spalle da un minaccioso Francesco Bagnaia e da Aleix Espargarò, che rischia però di tirarsi fuori dalla sfida iridata dopo una brutta qualifica chiusa in 13ma posizione. Il Diablo può gestire un vantaggio di 18 punti su Pecco e 25 sul catalano dell’Aprilia, mentre Enea Bastianini è ormai quasi fuori dai giochi a -49 dalla vetta del campionato con un massimo di 100 punti ancora a disposizione. A scattare dalla pole position sarà però un sorprendente outsider, Marco Bezzecchi, davanti a Jorge Martin e a Bagnaia per una prima fila tutta ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Aumenta la tensione ain vista del Gran Premio della, tappa potenzialmente cruciale nella volata conclusiva per il titolo nel Mondiale. A quattro round dalla fine, il leader della generale Fabiodeve guardarsi le spalle da un minaccioso Francesco Bagnaia e da Aleix Espargarò, che rischia però di tirarsi fuori dalla sfida iridata dopo una brutta qualifica chiusa in 13ma posizione. Il Diablo può gestire un vantaggio di 18 punti su Pecco e 25 sul catalano dell’Aprilia, mentre Enea Bastianini è ormai quasi fuori dai giochi a -49 dalla vetta del campionato con un massimo di 100 punti ancora a disposizione. A scattare dalla pole position sarà però un sorprendente outsider, Marco Bezzecchi, davanti a Jorge Martin e a Bagnaia per una prima fila tutta ...

