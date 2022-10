MotoGP, gara 2 ottobre: orario, programma GP Thailandia 2022, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 1 ottobre 2022) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla giornata di domani, quella del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Buriram saranno in palio 25 pesantissimi punti per le rispettive classifiche generali. Dopo i consueti warm-up nel cuore della notte italiana, si inizierà a fare sul serio con le gare. Come sempre a rompere il ghiaccio ci penserà la Moto3 dalle ore 7.00 italiane (le ore 12.00 locali) con Izan Guevara che cercherà di avvicinarsi ulteriormente al titolo iridato dopo un periodo davvero eccellente, ma in pole position partirà il nostro Dennis Foggia. Si passerà, quindi, alla classe mediana che scenderà in pista alle ore 8.20. Ai Ogura e Augusto Fernandez incroceranno ancora le armi in vista di una battaglia che si annuncia davvero interessante. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla giornata di domani, quella del Gran Premio di, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Buriram saranno in palio 25 pesantissimi punti per le rispettive classifiche generali. Dopo i consueti warm-up nel cuore della notte italiana, si inizierà a fare sul serio con le gare. Come sempre a rompere il ghiaccio ci penserà la Moto3 dalle ore 7.00 italiane (le ore 12.00 locali) con Izan Guevara che cercherà di avvicinarsi ulteriormente al titolo iridato dopo un periodo davvero eccellente, ma in pole position partirà il nostro Dennis Foggia. Si passerà, quindi, alla classe mediana che scenderà in pista alle ore 8.20. Ai Ogura e Augusto Fernandez incroceranno ancora le armi in vista di una battaglia che si annuncia davvero interessante. Il ...

