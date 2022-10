Moto3 | risultati e classifica qualifiche GP Thailandia | Dennis Foggia record e pole! 4° Nepa | 11° Guevara | 20° Garcia!

(Di sabato 1 ottobre 2022) Uno straordinarioha conquistato la pole position del Gran Premio di, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissutodavvero intense, con un meteo impeccabile con sole pieno e temperature attorno ai 29° per quanto riguarda l’atmosfera e ben 42° sull’asfalto. Da questo scenario è emerso il portacolori del team Honda Leopard che ha fissato il nuovodella pista per la classe più leggera in 1:42.077 (terza pole della carriera), distanziando di 292 millesimi lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) e di 409 il nipponico Ayumu Sasaki (Husqvarna Max Racing). Quarto tempo per un ottimo Stefano(KTM Angeluss) a 454 millesimi, davanti al brasiliano Diogo Moreira (KTM ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Indietro il leader della classifica iridata @IzanGuevara , così come… - motograndprixit : #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Indietro il leader della classifica iridata @IzanGuevara , così co… - OA_Sport : #Moto3, risultati e classifica qualifiche GP Thailandia: Dennis #Foggia record e pole! 4° Nepa, 11° #Guevara, 20°… - OA_Sport : #Moto3, risultati e classifica FP3 GP Thailandia: Dennis #Foggia vola e distanzia tutti! 3° #Nepa, fuori dalla top1… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline A sorpresa @IzanGuevara e @garciadols11 costretti alla Q1 - https:… -

OA Sport

Il Chan International Circuit ha una metratura di 4554 metri, una pista molto particolare che ha pochi eguali nel calendario. Il primo segmento è sicuramente il più veloce, una parte in cui le scie ...Si ferma in 11a posizione Andrea Migno (Honda Snipers) a 966 millesimi, mentre chiudono oltre la top14, e quindi oggi partiranno dalla Q1, i due contendenti al titolo Izan Guevara (Gas Gas Aspar) e il ... Moto3, risultati e classifica FP3 GP Thailandia: Dennis Foggia vola e distanzia tutti! 3° Nepa, fuori dalla top14 Guevara e Garcia Entra nel vivo il GP di Thailandia per la Moto3 che arriva alle Qualifiche anche per questo round. Prima di ricapitolare i risultati delle sessioni già svoltesi e scoprire i piloti che sono dovuti ...Moto3 Thailandia Qualifiche - Pole position per Dennis Foggia nelle qualifiche del Gran Premio della Thailandia classe Moto3, 17esima tappa del Motomondiale 2022, che si disputerà domenica al Chang In ...