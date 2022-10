Milan, infortunio al polpaccio per Messias: non convocato per Empoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Junior Messias non è partito con il Milan per la sfida di Empoli. Il brasiliano non è stato convocato per un risentimento al polpaccio la cui entità verrà stabilita nelle prossime ore. Torna invece dopo più di un mese di assenza Ante Rebic ormai recuperato come annunciato da Stefano Pioli nella conferenza stampa di vigilia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Juniornon è partito con ilper la sfida di. Il brasiliano non è statoper un risentimento alla cui entità verrà stabilita nelle prossime ore. Torna invece dopo più di un mese di assenza Ante Rebic ormai recuperato come annunciato da Stefano Pioli nella conferenza stampa di vigilia. SportFace.

Gazzetta_it : Milan, ancora un infortunio: si ferma anche Kjaer - marcullo02 : RT @sportface2016: #Milan, si ferma #Messias: risentimento al polpaccio, non convocato per #EmpoliMilan - sportface2016 : #Milan, si ferma #Messias: risentimento al polpaccio, non convocato per #EmpoliMilan - DiMarzio : #SerieA | @acmilan, #Messias non ci sarà a @EmpoliFC, confermato il ritorno di Ante #Rebic: le ultime - colisacosban : io all'ennesimo infortunio di un giocatore dell'AC Milan -