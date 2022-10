Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip 2022, scoppia la polemica sui social: “Bullizzato” (Di sabato 1 ottobre 2022) Pomeriggio movimentato nella casa di Cinecittà: Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip 2022 e scoppia la polemica sui social. Nessuno ha ancora dimenticato quello che è successo nei giorni scorsi soprattutto in diretta quando Sonia Bruganelli ha preso le difese del conduttore. Il ‘problema’ sta nella reazione degli abitanti della casa al comportamento e all’esternazioni degli abitanti della casa riguardo alla situazione ‘psicologica’ del loro coinquilino convinto che non ci sia molto spazio per alcuni problemi come la depressione in tv e nella vita in generale. Del discorso si è lungamente parlato sui social visto che molti hanno preso le difese del conduttore a discapito dei suoi coinquilini rei di averlo ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Pomeriggio movimentato nella casa di Cinecittà:ilViplasui. Nessuno ha ancora dimenticato quello che è successo nei giorni scorsi soprattutto in diretta quando Sonia Bruganelli ha preso le difese del conduttore. Il ‘problema’ sta nella reazione degli abitanti della casa al comportamento e all’esternazioni degli abitanti della casa riguardo alla situazione ‘psicologica’ del loro coinquilino convinto che non ci sia molto spazio per alcuni problemi come la depressione in tv e nella vita in generale. Del discorso si è lungamente parlato suivisto che molti hanno preso le difese del conduttore a discapito dei suoi coinquilini rei di averlo ...

fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - MarioManca : Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita… - trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - blogtivvu : Le squallide offese ricevute da Marco Bellavia, ecco tutti i video del Grande Fratello Vip - LitTrashy_ : RT @lalocalz: a me interessa moltissimo sputtanare il cast del gfvip7 nei confronti di marco bellavia quindi farò un thread con tutte le ce… -