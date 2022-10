Lyman, la città della regione di Donetsk strategica per Mosca conquistata da Kiev. Ora le truppe ucraine sono vicine a Luhansk (Di sabato 1 ottobre 2022) Le truppe ucraine sono entrate nella città di Lyman, nella regione di Donetsk. Una conquista importate per l’esercito di Kiev e un duro colpo nei confronti di Mosca. La città, occupata dai russi il 28 maggio 2022, si trova a circa 100 km dal confine con la Russia e in una posizione strategica all’interno della regione. È per questo che, dalla fine di maggio, le truppe russe l’hanno trasformata in un importante centro logistico per il dispiegamento di truppe e approvvigionamento di munizioni. Lo snodo ferroviario di Lyman collega facilmente le più importanti città dell’est e del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Leentrate nelladi, nelladi. Una conquista importate per l’esercito die un duro colpo nei confronti di. La, occupata dai russi il 28 maggio 2022, si trova a circa 100 km dal confine con la Russia e in una posizioneall’interno. È per questo che, dalla fine di maggio, lerusse l’hanno trasformata in un importante centro logistico per il dispiegamento die approvvigionamento di munizioni. Lo snodo ferroviario dicollega facilmente le più importantidell’est e del ...

