Liverpool-Brighton: le parole di De Zerbi sulla sfida con Klopp ad Anfield VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Liverpool, l'allenatore italiano del Brighton, Roberto De Zerbi... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del, l'allenatore italiano del, Roberto De...

CB_Ignoranza : Harry Maguire in questa stagione: Titolare contro Brighton e Brentford: 2 sconfitte; In panchina contro Liverpool,… - GoalItalia : Brighton ? Brentford ? Liverpool ? Southampton ? Leicester ? Arsenal ? Real Sociedad ? Sheriff ? Repubblica… - sportli26181512 : Liverpool-Brighton: le parole di De Zerbi sulla sfida con Klopp ad Anfield VIDEO: Ieri nella conferenza stampa alla… - periodicodaily : Liverpool vs Brighton & Hove Albion - pronostico e possibili formazioni #1ottobre #premierleague - francGuerrieri : Oggi alle 16 il debutto di #DeZerbi col #Brighton, ad Anfield contro il Liverpool ???? -