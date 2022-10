LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: cinque all’attacco, c’è Guarnieri (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Distacco del plotone di circa un minuto. 11.54 Ricordiamo gli uomini al comando: Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 11.51 Il gruppo sembra ora lasciare spazio ai fuggitivi. 11.48 percorsi i primi 30 km di gara. 11.46 Una ventina di secondi di margine sul plotone che continua ad essere allungato. 11.43 Si sono raggruppati tutti gli attaccanti. 11.37 Attaccano anche Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 11.33 Prova ad unirsi ai due anche Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën). 11.30 Attaccano in due: Rick Pluimers (Jumbo-Visma) e Johan Meens (Bingoal Pauwels). 11.27 Subito veloce l’andatura: la prima parte di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.58 Distacco del plotone di circa un minuto. 11.54 Ricordiamo gli uomini al comando: Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo(Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 11.51 Il gruppo sembra ora lasciare spazio ai fuggitivi. 11.48 percorsi i primi 30 km di gara. 11.46 Una ventina di secondi di margine sul plotone che continua ad essere allungato. 11.43 Si sono raggruppati tutti gli attaccanti. 11.37 Attaccano anche Jacopo(Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 11.33 Prova ad unirsi ai due anche Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën). 11.30 Attaccano in due: Rick Pluimers (Jumbo-Visma) e Johan Meens (Bingoal Pauwels). 11.27 Subito veloce l’andatura: la prima parte di ...

