La Rep. delle fissazioni (Di sabato 1 ottobre 2022) La fissazione è peggio della malattia, variazioni sul tema. A cinque giorni dal voto, senza che ancora si siano visti Balilla in giro a manganellare le vecchiette, e senza che ancora la Garbatella abbia effettuato l’Anschluss dell’Ultima spiaggia di Capalbio, a Rep. non sanno più che fare, né di che allarmarsi, dalla disperazione hanno riesumato pure Rula Jebreal in versione “come ti sputazzo la fascista”. Ma la fissazione, appunto. Si zampetta allegri tra un menagramo “Covid è già effetto scuola” e un “La sinistra e le parole da ritrovare” da toccarsi gli zebedei, fino a pagina 40, dove fioccano le firme che contano. E niente, quinto giorno: se i nativi digitali sapessero ancora che cos’è un disco rotto, diremmo che sono più rotti di un disco da domenica notte. C’è Francesco Manacorda, “La fiamma che brucia i sogni”, già letto ad agosto. E c’è Stefano Bartezzaghi nella ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) La fissazione è peggio della malattia, variazioni sul tema. A cinque giorni dal voto, senza che ancora si siano visti Balilla in giro a manganellare le vecchiette, e senza che ancora la Garbatella abbia effettuato l’Anschluss dell’Ultima spiaggia di Capalbio, a Rep. non sanno più che fare, né di che allarmarsi, dalla disperazione hanno riesumato pure Rula Jebreal in versione “come ti sputazzo la fascista”. Ma la fissazione, appunto. Si zampetta allegri tra un menagramo “Covid è già effetto scuola” e un “La sinistra e le parole da ritrovare” da toccarsi gli zebedei, fino a pagina 40, dove fioccano le firme che contano. E niente, quinto giorno: se i nativi digitali sapessero ancora che cos’è un disco rotto, diremmo che sono più rotti di un disco da domenica notte. C’è Francesco Manacorda, “La fiamma che brucia i sogni”, già letto ad agosto. E c’è Stefano Bartezzaghi nella ...

