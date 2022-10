Italgas, Gallo a TPI: “Il price cap è la misura migliore per far fronte al caro bollette” (Di sabato 1 ottobre 2022) In occasione del 185° compleanno di Italgas, primo distributore di gas in Italia, si è parlato molto di tematiche quali sostenibilità ed efficienza energetica. Perché sono importanti questi concetti per Italgas? Qual è la vostra politica ESG? Più che essere una politica, la sostenibilità è parte integrante del nostro piano industriale. In primo piano abbiamo la riduzione delle nostre emissioni di CO2 e di quelle dei nostri fornitori, ma anche il taglio dei consumi di energia. Inoltre, siamo molto impegnati in politiche per il personale a cominciare dal tema Diversity & Inclusion: un altro driver fondamentale nel nostro piano. Teniamo conto di tutte le dimensioni della sostenibilità perché riteniamo che sia fondamentale per centrare i nostri obiettivi con successo. Dal punto di vista dell’attualità, la proposta che arriva dall’Unione Europea di ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022) In occasione del 185° compleanno di, primo distributore di gas in Italia, si è parlato molto di tematiche quali sostenibilità ed efficienza energetica. Perché sono importanti questi concetti per? Qual è la vostra politica ESG? Più che essere una politica, la sostenibilità è parte integrante del nostro piano industriale. In primo piano abbiamo la riduzione delle nostre emissioni di CO2 e di quelle dei nostri fornitori, ma anche il taglio dei consumi di energia. Inoltre, siamo molto impegnati in politiche per il personale a cominciare dal tema Diversity & Inclusion: un altro driver fondamentale nel nostro piano. Teniamo conto di tutte le dimensioni della sostenibilità perché riteniamo che sia fondamentale per centrare i nostri obiettivi con successo. Dal punto di vista dell’attualità, la proposta che arriva dall’Unione Europea di ...

webcomunicati : Top story: Italgas, Paolo Gallo: dalla BEI 150 milioni per contribuire all’efficientamento degli edifici | webcomun… - Italgas : #Innovazione, #Transizione ed #EfficienzaEnergetica sono tre capisaldi che hanno caratterizzato gli ultimi anni di… - newscomunicati : #annunci #news - webcomunicati : Italgas, Paolo Gallo: dalla BEI 150 milioni per contribuire all’efficientamento degli edifici - BusattoJack : RT @sole24ore: «Il 50% del gas proveniente dalla Russia dovrà essere rimpiazzato da idrogeno e biometano. Per essere pronti a questo cambia… -