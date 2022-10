Inter, quarta sconfitta nelle prime otto: eguagliato il record negativo (Di sabato 1 ottobre 2022) L'Inter cade in casa con la Roma, ora sono quattro le sconfitte nelle prime otto giornate di Serie A: come evidenzia Opta, eguagliato il... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) L'cade in casa con la Roma, ora sono quattro le sconfittegiornate di Serie A: come evidenzia Opta,il...

FBiasin : #Inter, quarta sconfitta in otto turni. Questo gruppo si è perso perché ognuno insegue i suoi interessi: - L’alle… - gippu1 : Quarta sconfitta in 8 partite, la terza dopo aver segnato l'1-0: l'#Inter non gioca neanche male ma subisce due gol… - pulcinella77 : RT @lucacerchione: L’#Inter perde la quarta partita su otto in #SerieA. Aggiungendo la #UCL, siamo a 5 sconfitte in 10 gare stagionali. Il… - felsather : RT @FBiasin: #Inter, quarta sconfitta in otto turni. Questo gruppo si è perso perché ognuno insegue i suoi interessi: - L’allenatore (“So… - SimoneLaIacona2 : RT @FBiasin: #Inter, quarta sconfitta in otto turni. Questo gruppo si è perso perché ognuno insegue i suoi interessi: - L’allenatore (“So… -