Guardie giurate per facilitare gli sfratti: perché trovo incivili le proposte di Confedilizia (Di sabato 1 ottobre 2022) Le elezioni sono passate ma anche durante queste elezioni la rendita immobiliare parassitaria e speculativa ha fatto sentire la sua voce forte e chiara. Nella campagna elettorale, appena conclusa, una associazione della proprietà che ha orecchie attente sia nel centro destra che in alcune parti del centro sinistra, ha dettato il suo verbo, quello egoista, quello che della proprietà privata e soprattutto dei suoi privilegi si fa vanto. Non era bastato che durante l'emergenza Covid l'ineffabile associazione dei proprietari si fosse lanciata nell'ardita ed egoistica proposta che gli sfratti si dovevano eseguire per forza, anche in emergenza sanitaria mondiale, in quanto il diritto alla proprietà immobiliare era, a loro dire, superiore al diritto alla salute e credo anche del buon senso. Nel 2020 e 2021 Confedilizia aveva tuonato contro la sospensione ...

