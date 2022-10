GF Vip, Ginevra Lamborghini indecente su Marco Bellavia: «Per me ti meriti pure di essere bullizzato» – Video (Di sabato 1 ottobre 2022) Ginevra (US Endemol Shine) Non si placano gli atteggiamenti discutibili dei concorrenti del Grande Fratello Vip contro Marco Bellavia. Nelle scorse ore, a pronunciarsi in maniera decisamente pessima sull’inquilino è stata Ginevra Lamborghini, che considera giusto il cattivo trattamento che gli stanno riservando. La frase, decisamente condannabile, è stata pronunciata durante un dialogo con Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese. Dopo aver sostenuto di essere stata toccata (?), la Lamborghini ha esclamato: “M’ha toccata (…) Ovvio che non fa questo (ha detto mentre si palpava il seno, ndDM)… Per me hai già sbagliato troppo. Per me, quindi, ti meriti pure di essere bullizzato. Te lo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 ottobre 2022)(US Endemol Shine) Non si placano gli atteggiamenti discutibili dei concorrenti del Grande Fratello Vip contro. Nelle scorse ore, a pronunciarsi in maniera decisamente pessima sull’inquilino è stata, che considera giusto il cattivo trattamento che gli stanno riservando. La frase, decisamente condannabile, è stata pronunciata durante un dialogo con Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese. Dopo aver sostenuto distata toccata (?), laha esclamato: “M’ha toccata (…) Ovvio che non fa questo (ha detto mentre si palpava il seno, ndDM)… Per me hai già sbagliato troppo. Per me, quindi, tidi. Te lo ...

