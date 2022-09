Gazzetta – Napoli, Meret rinnova fino al 2025: i dettagli dell’accordo (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-29 17:55:03 L’autorevole rosea: Per il portiere azzurro altre due stagioni con opzione per un’altra. Ingaggio da 1,5 milioni l’anno, a salire La conferma tanto attesa è ormai soltanto da ufficializzare, Alex Meret continuerà ad essere il portiere del Napoli anche nelle stagioni a venire. L’incontro avvenuto in mattinata a Castel Volturno con il suo agente, Federico Pastorello, ha avuto esito positivo e le parti hanno raggiunto un accordo di massima. La scadenza, originariamente prevista per la prossima estate, è stata prolungata fino al 2025 con un’opzione a favore del club fino al 2026 e contestualmente è stato ritoccato l’ingaggio verso l’alto: il giocatore percepirà 1,5 milioni all’anno, con la cifra che aumenterà nelle annate successive. Pastorello cura anche gli interessi di Gianluca ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-09-29 17:55:03 L’autorevole rosea: Per il portiere azzurro altre due stagioni con opzione per un’altra. Ingaggio da 1,5 milioni l’anno, a salire La conferma tanto attesa è ormai soltanto da ufficializzare, Alexcontinuerà ad essere il portiere delanche nelle stagioni a venire. L’incontro avvenuto in mattinata a Castel Volturno con il suo agente, Federico Pastorello, ha avuto esito positivo e le parti hanno raggiunto un accordo di massima. La scadenza, originariamente prevista per la prossima estate, è stata prolungataalcon un’opzione a favore del clubal 2026 e contestualmente è stato ritoccato l’ingaggio verso l’alto: il giocatore percepirà 1,5 milioni all’anno, con la cifra che aumenterà nelle annate successive. Pastorello cura anche gli interessi di Gianluca ...

