Ergastolo per Giacomo Bozzoli: ha premeditato l'omicidio di suo zio Mario (Di sabato 1 ottobre 2022) Traspare tutta la sua incredulità, dalle immagini che arrivano dall'aula di tribunale, si comprende bene che Giacomo Bozzoli, non si aspettava quella decisione. «Ma mi hanno condannato?", chiede il nipote di Mario Bozzoli a un giornalista uscendo dall'aula. Si è stato condannato, è stato condannato all'Ergastolo per l'omicidio di suo zio. Un giallo, quello della fonderia di Marcheno, che ha tenuto banco per anni, fino a quando, a conclusione delle indagini, gli inquirenti non hanno messo insieme tutti i tasselli di questa triste e complicata vicenda. E ieri, la sentenza, a distanza di sette anni da quel giorno, il giorno in cui Mario Bozzoli venne ucciso nella sua fonderia e gettato in un forno.

