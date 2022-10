Diretta Inter - Roma 1 - 1: Lautaro ci prova con un tiro dai sedici metri (Di sabato 1 ottobre 2022) 1 minuto fa 58' Esce Dybala entra Abraham 2 minuti fa 54' Ammonito Zaniolo per un gesto di stizza: dopo il fallo commesso su Skriniar butta via il pallone 4 minuti fa 53' Lautaro ci prova con un tiro ... Leggi su leggo (Di sabato 1 ottobre 2022) 1 minuto fa 58' Esce Dybala entra Abraham 2 minuti fa 54' Ammonito Zaniolo per un gesto di stizza: dopo il fallo commesso su Skriniar butta via il pallone 4 minuti fa 53'cicon un...

internewsit : LIVE - Inter-Roma 1-2, Smalling di testa anticipa tutti - - claudiostefani1 : @Presa_Diretta In Italia due stati ma uno difende il suo interesse Inter-nazionale per 30milamiliardi - internewsit : LIVE - Inter-Roma 1-1a San Siro, squadre in campo per il secondo tempo - -