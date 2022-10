Covid, quasi 4000 positivi tra gli alunni più piccoli: in Veneto difficile trovare supplenti (Di sabato 1 ottobre 2022) Contagi in aumento in Veneto, quasi 4000 positivi fra gli studenti fino alla terza della secondaria di primo grado. Un problema trovare supplenti che possano sostituire i docenti in malattia. Lo spiega a Il Mattino Sandra Biolo della Cisl Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 ottobre 2022) Contagi in aumento infra gli studenti fino alla terza della secondaria di primo grado. Un problemache possano sostituire i docenti in malattia. Lo spiega a Il Mattino Sandra Biolo della Cisl Scuola. L'articolo .

