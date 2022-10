Cellulari vietati in classe, un divieto di 15 anni fa. “Distrazione e mancanza di rispetto per il docente”: così la direttiva ministeriale (Di sabato 1 ottobre 2022) E' giusto vietare l'utilizzo dei Cellulari in classe? Il dibattito si riapre ciclicamente. Nelle scorse settimane ha fatto discutere la decisione del liceo Malpighi di Bologna di ritirare i telefonini all'ingresso a scuola. Un regolamento non nuovo, in realtà. Ma cosa dice la normativa? La direttiva ministeriale su questo punto è di 15 anni fa, firmata dall'allora ministro dell'Istruzione Fioroni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 ottobre 2022) E' giusto vietare l'utilizzo deiin? Il dibattito si riapre ciclicamente. Nelle scorse settimane ha fatto discutere la decisione del liceo Malpighi di Bologna di ritirare i telefonini all'ingresso a scuola. Un regolamento non nuovo, in realtà. Ma cosa dice la normativa? Lasu questo punto è di 15fa, firmata dall'allora ministro dell'Istruzione Fioroni. L'articolo .

