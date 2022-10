Caro energia, la scelta egoista (e rischiosa) della ex Locomotiva d’Europa (Di sabato 1 ottobre 2022) Finito il mese di settembre, costellato da tanti eventi, per la maggior parte negativi, alcuni di essi salienti per il Paese, ottobre inizia tra pesanti brume, non solo di tipo metereologico, che non fanno presagire niente di buono. Dal caldo torrido naturale, pressochè gratuito, che ha tormentato il mondo intero, a occidente soprattutto, si è passati in pochi giorni al freddo che si avverte soprattutto in certe, anche di genere diverso da quello di stagione. Il conflitto in Ucraina, è noto, sta devastando quel paese e decimando la sua popolazione con una violenza inaudita. Oramai i disagi anche fuori dei confini di quel paese aumentano giorno dopo giorno con velocità crescente. Per quanto riguarda quelli inerenti la Casa Comune, c’è da tener presente che un condomino, la Germania, ha deciso di affrontare in autonomia la lotta al Caro energia, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 ottobre 2022) Finito il mese di settembre, costellato da tanti eventi, per la maggior parte negativi, alcuni di essi salienti per il Paese, ottobre inizia tra pesanti brume, non solo di tipo metereologico, che non fanno presagire niente di buono. Dal caldo torrido naturale, pressochè gratuito, che ha tormentato il mondo intero, a occidente soprattutto, si è passati in pochi giorni al freddo che si avverte soprattutto in certe, anche di genere diverso da quello di stagione. Il conflitto in Ucraina, è noto, sta devastando quel paese e decimando la sua popolazione con una violenza inaudita. Oramai i disagi anche fuori dei confini di quel paese aumentano giorno dopo giorno con velocità crescente. Per quanto riguarda quelli inerenti la Casa Comune, c’è da tener presente che un condomino, la Germania, ha deciso di affrontare in autonomia la lotta al, ...

