Carlo III, il principe che è diventato il Re del Regno Unito (Di sabato 1 ottobre 2022) Il suo nome è Carlo, il principe Carlo che all’età di 73 anni è diventato Re, nonché il sovrano più anziano al momento dell’incoronazione. Figlio maggiore della Regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, Charles Philip Arthur George è sempre stata una figura enigmatica e controversa per tutti noi che l’abbiamo osservato solo da lontano. Un principe nato per diventare Re, la cui ascesa al trono però sembrava non arrivare più. Un reale che, più di tutti, ha vissuto all’ombra delle donne che hanno fatto parte della sua vita. Prima sua madre e poi Lady Diana, e poi ancora Camilla, quella discussa, quella a lungo considerata una rovina famiglie. Chi è davvero Re Carlo III lo sappiamo dai segreti frugati, dai gossip mai confermati che hanno infiammato le giornate della famiglia reale e ... Leggi su dilei (Di sabato 1 ottobre 2022) Il suo nome è, ilche all’età di 73 anni èRe, nonché il sovrano più anziano al momento dell’incoronazione. Figlio maggiore della Regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, Charles Philip Arthur George è sempre stata una figura enigmatica e controversa per tutti noi che l’abbiamo osservato solo da lontano. Unnato per diventare Re, la cui ascesa al trono però sembrava non arrivare più. Un reale che, più di tutti, ha vissuto all’ombra delle donne che hanno fatto parte della sua vita. Prima sua madre e poi Lady Diana, e poi ancora Camilla, quella discussa, quella a lungo considerata una rovina famiglie. Chi è davvero ReIII lo sappiamo dai segreti frugati, dai gossip mai confermati che hanno infiammato le giornate della famiglia reale e ...

gippu1 : Primo gol segnato da una Nazionale extra-UK all'Inghilterra di Elisabetta II: Amedeo Amadei (Italia), 18 maggio 1… - CleideFurlani : RT @Corriere: Operation Golden Orb, il piano per l’incoronazione di Carlo III - cipprian : RT @Corriere: Operation Golden Orb, il piano per l’incoronazione di Carlo III - Corriere : Operation Golden Orb, il piano per l’incoronazione di Carlo III - andy_reds : RT @GenCar5: «Re Carlo III, per grazia di Dio, difensore della fede». Quando vedo le monete in tal foggia penso sempre che c’hanno la capoc… -