Bollette: elettricità, scattato l'aumento del 59 per cento. Bari, oggi manifestazione di protesta Confesercenti (Di sabato 1 ottobre 2022) Dalla mezzanotte è aumentato il costo dell'elettricità, +59 per cento. Riguarda gli utenti del mercato tutelato, secondo l'aggiornamento dell'Arera. Di seguito un comunicato diffuso da Confesercenti Bari: Commercianti in piazza stamattina a Bari per protestare contro il caro Bollette. Appuntamento in piazza Libertà a partire dalle 9.30, quando si riuniranno delegazioni provenienti un po' da tutta la Regione. È l'ennesimo campanello d'allarme di una situazione che sta sfociando nel dramma sia per gli esercenti che per le famiglie. Se si aggiunge l'aumento del 59% delle Bollette dell'elettricità a partire dal primo ottobre, e che non si hanno certezze sui rincari relativi al gas, parlare di dramma sociale non è un

