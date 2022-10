Arnold Schwarzenegger | come firma il libro ad Auschwitz | la frase-choc | Guarda

GianlucaOdinson : Arnold Schwarzenegger firma con la frase da Terminator al museo di Auschwitz: è polemica - GianlucaOdinson : Arnold Schwarzenegger firma con la frase da Terminator al museo di Auschwitz: è polemica - PaoloRodari : Cose belle. Arnold #Schwarzenegger abbraccia Lidia #Maksymowicz mostrando la versione polacca del nostro libro 'La… - DLenz96 : Ho beccato Arnold Schwarzenegger durante il tour di Auschwitz, probabilità credo sotto lo zero. - Wleimmersioni : RT @putino: L'attore Arnold Schwarzenegger ha visitato oggi il sito del campo di sterminio nazista di Auschwitz, incontrando un sopravvissu… -

Today I toured @AuschwitzMuseum with @AuschwitzJCF. This is a story that has to stay alive, that we have to tell over and over again. We can all do our part to terminate hate if we are willing do the ... Arnold Schwarzenegger visita Auschwitz e firma con una frase di Terminator Il museo stesso è intervenuto per spiegare il motivo di apporre una tale firma al guestbook dell'edificio ad Auschwitz.