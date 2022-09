(Di venerdì 30 settembre 2022) A Roma Fratelli d’Italia è il primo partito. E vince soprattutto. Lo certifica – sottolinea Rainews – il risultato del Collegio 3, che comprende i Municipi di Roma Est, V e VI, e in particolare i quartieri di Tor Bella Monaca, Torre Angela, Borghesiana, Prenestino,il partito di Giorgiaè di gran lunga la formazione più votata e il centrodestra fa la parte del leone eil 32 per. Espugnati anche i Municipi III e IV, storicamente a sinistra, da Montesacro fino al Tiburtino Terzo, una volta ribattezzato la Stalingrado romana. Anche Ostia, Municipio X, che aveva creduto nel movimento grillino, vira a destra. Un’avanzata che incontra anche alcune sacche di resistenza: al Tuscolano e all’Ardeatino e a Garbatella. Ma anche il quartiere del sindaco ...

CCIAARIVLIG : Articolo e video di Flornews Liguria ?? @SmartAroma, come vengono individuate malattie o parassiti nelle piante? Via… - SecolodItalia1 : Viaggio nelle periferie romane, dove FdI supera il 30 per cento. I cittadini: Meloni è l’ultima speranza… - LaAndre7 : Collega top player: tranquillo dopo il viaggio dietro l’angolo stai pure a casa un giorno! Io: possibilmente cerca… - Suomitaly : Un viaggio nelle #lingue dei #Simpson - lanenacolmuso : RT @PrudenzanoAnton: Stephen King, i #libri del re dell’horror viaggio nelle opere di un autore cult, amato dal mondo del #cinema e delle… -

Il Sole 24 ORE

Sei secoli dopo si ripete 'Ildi Ippolita'. Iniziato a Pesaro e a Gradara ad aprile, dopo ... NataMarche il 18 marzo 1445, fu una donna coltissima, parlava francese, spagnolo, latino e ...... duezona economica esclusiva svedese e due in quella danese. Tre delle quattro perdite si ... 'La mobilitazione in Russia e un possibile divieto diper i cittadini russi aumentano il ... Viaggio nelle atmosfere dell'Alta Gallura - Il Sole 24 ORE DNIPRO. Sono passati sette mesi dall'invasione cominciata con una colonna chilometrica di carri armati russi che putavano verso Kyiv (respinti grazie alla strenua resistenza ucraina), sette mesi duran ...Il viaggio nella Social mafia inizia dal nipote di una delle dinastie più importanti della cupola palermitana. Si chiama Gaetano Fidanzati, come il nonno, scomparso nel 2013 dopo anni di ...