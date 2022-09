Ultime Notizie – Gas | l’Europa prova a superare il caso Germania Ma è troppo lenta

(Di venerdì 30 settembre 2022) L’accelerazione solitaria dellasul gas resta un. E il tentativo di superarlo, archiviando le mosse tedesche come una legittima politica nazionale, si scontra con la realtà: la risposta della Ue èe rischia di essere poco efficace. Anche dalle parole ufficiali traspare il nervosismo che da giorni si percepisce a Bruxelles. Per contenere i prezzi dell’energia in Europa “dobbiamo agire ora. Le aspettative dei cittadini sono alte e non possiamo deluderle”, sintetizza il ministro ceco dell’Energia Jozef Sikela. I ministri, racconta, “hanno chiesto rassicurazioni sulla tempistica” delle proposte della Commissione Europea. E anche la commissaria all’Energia Kadri Simson si dice “d’accordo con i ministri: dobbiamo fare di più“. Il fattore tempo resta un’incognita difficile da decifrare. Siamo ...

sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - Milannews24_com : Calciomercato Milan: richieste per Lazetic - SuperFiammetta : #Meloni:'...#referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non hanno alcun valore giuridico o polit… -

... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...Sono 34.479 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24, in calo rispetto ai 37.522 contagi di ieri e con tasso di positività stabile. Sono i dati del bollettino del ministero della Salute ...L’argentino era reduce da un infortunio che non gli ha permesso di essere in campo nell’ultima uscita della Roma, ma riuscirà ad essere a disposizione di José Mourinho per il big match di San Siro. Lo ...