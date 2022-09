Traffico Roma del 30-09-2022 ore 09:30 (Di venerdì 30 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione a Roma Nord si rallenta sulla via Salaria da Fidene alla tangenziale est e sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti tra Firenze via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro difficoltà di circolazione in tangenziale rallentamenti sono segnalati da viale di Tor di Quinto a Batteria Nomentana verso San Giovanni è da via dei Monti Tiburtini a via Salaria verso lo stadio Olimpico sempre in tangenziale risolto l’incidente avvenuto all’interno della galleria nuova circonvallazione interna verso San Giovanni su questo tratto il Traffico è tornato regolare code sul percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini e la tangenziale verso il centro rallentamenti poi sulla Roma Fiumicino da Parco dei Medici a via della Magliana verso l’Eur code per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla via Salaria da Fidene alla tangenziale est e sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti tra Firenze via Cassia dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro difficoltà di circolazione in tangenziale rallentamenti sono segnalati da viale di Tor di Quinto a Batteria Nomentana verso San Giovanni è da via dei Monti Tiburtini a via Salaria verso lo stadio Olimpico sempre in tangenziale risolto l’incidente avvenuto all’interno della galleria nuova circonvallazione interna verso San Giovanni su questo tratto ilè tornato regolare code sul percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini e la tangenziale verso il centro rallentamenti poi sullaFiumicino da Parco dei Medici a via della Magliana verso l’Eur code per ...

