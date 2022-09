Totti-Blasi, lei chiede 37 mila euro di alimenti, lui dice no: le ultime ‘news’ sulla fine del matrimonio (Di venerdì 30 settembre 2022) Un amore durato 20 anni, tre figli, un matrimonio da sogno. E poi quel sogno che si spezza, tra tradimenti, ‘furti’ di Rolex, interviste che rompono il muro del silenzio. Due strade da percorrere differenti e una ‘battaglia’ legale che è appena agli inizi. Protagonisti, ancora una volta, Francesco Totti, l’ottavo re di Roma, e Ilary Blasi, la nota conduttrice. Al centro della vicenda gli alimenti e quell’accordo consensuale, che sembra ormai lontano: i due, infatti, quasi sicuramente dovranno presentarsi in tribunale e decidere in quelle aule il loro ‘futuro’. O meglio, mettere fine, proprio lì, al loro matrimonio. Ilary Blasi avrebbe chiesto a Totti 37 mila euro di alimenti Come riporta il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) Un amore durato 20 anni, tre figli, unda sogno. E poi quel sogno che si spezza, tra tradimenti, ‘furti’ di Rolex, interviste che rompono il muro del silenzio. Due strade da percorrere differenti e una ‘battaglia’ legale che è appena agli inizi. Protagonisti, ancora una volta, Francesco, l’ottavo re di Roma, e Ilary, la nota conduttrice. Al centro della vicenda glie quell’accordo consensuale, che sembra ormai lontano: i due, infatti, quasi sicuramente dovranno presentarsi in tribunale e decidere in quelle aule il loro ‘futuro’. O meglio, mettere, proprio lì, al loro. Ilaryavrebbe chiesto a37diCome riporta il Corriere ...

