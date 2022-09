Tennis: Atp Sofia, Musetti in semifinale (Di venerdì 30 settembre 2022) Sofia, 30 set. - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti approda in semifinale al torneo Atp 250 di Sofia (veloce indoor, montepremi 534.555 euro). L'azzurro, numero 30 del mondo e 4 del seeding, supera il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 132 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-1 in un'ora e 17 minuti. Musetti affronterà in semifinale lo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero 95 del mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022), 30 set. - (Adnkronos) - Lorenzoapproda inal torneo Atp 250 di(veloce indoor, montepremi 534.555 euro). L'azzurro, numero 30 del mondo e 4 del seeding, supera il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 132 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-1 in un'ora e 17 minuti.affronterà inlo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero 95 del mondo.

